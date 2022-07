Criminali tutelati più dei Carabinieri | la triste realtà Italiana | “Ecco come siamo costretti a lavorare”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) La vera Giustizia esiste in Italia? E’ mai possibile che chi delinque abbia, paradossalmente, più tutele e diritti per certi versi degli operanti delle Forze dell’Ordine? Con queste domande si interroga oggi il Segretario Generale USMIACarmine Caforio, preoccupato della situazione in cui vivono e operano le Forze dell’Ordine. E a tal proposito pubblica “il nuovo – provocatorio – vademecum” sul tema lanciando l’ennesimo allarme.sonoin Italia Spiega Caforio: “Un modo di agire che proveremo a rappresentare in questo documento inedito, cercando di mettere a nudo l’attuale e preoccupanteoperativa che, ben presto, causerà l’estinzione degli ultimi “sbirri” ai quali non bisogna dare la “caccia” ma garantire ...

Per raggiungere i loro scopi gli indagati hanno costituito gruppiin grado di organizzare ... ottenendo mansioni meno faticose piuttosto che vedersia fronte di livelli di ...Ci sono pentiti che non vogliono più parlare "perché non si sentonodallo stato", fra loro ... non conoscono le strade della città, non conoscono le mappe" organigrammi, ... La forza della “rete” e gli emergenti fenomeni criminali: il “nuovo vademecum” in uso alle forze dell'ordine limita l'azione e “favorisce” chi delinque. La vera Giustizia esiste in Italia E’ mai possibile che chi delinque abbia, paradossalmente, più tutele e diritti per certi versi degli operanti delle Forze dell’Ordine Con queste domande si interro ...VERONA - L'operazione è stata chiamata 'Bavaria 2021' e ha stanato 'una ben organizzata consorteria criminale di matrice extracomunitaria' che ...