Covid | oggi nel Lazio 7 152 nuovi casi e 5 morti Il bollettino delle Asl

(Di mercoledì 20 luglio 2022) In calo, rispetto a ieri, ipositivi nel, su un totale di 39.753 tamponi, si sono registrati 7.152contagi (-3067), mentre 5 sono i, 1074 i ricoverati, 71 le terapie intensive occupate e +4400 i guariti. Come ha fatto sapere l’assessore D’Amato, il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,9% e ia Roma città sono a quota 3.503. IldinelAsl (Distretto)Decessi Asl Roma 1 1.161 0 Asl Roma 2 1.207 1 Asl Roma 3 1.135 1 Asl Roma 4 251 0 Asl Roma 5 535 1 Asl Roma 6 732 0 Latina 836 0 Rieti 181 0 Viterbo 280 1 Frosinone 834 0 Come prenotare la quarta dose di vaccino Intanto, prosegue la ...

borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - DavidPuente : 1/ Quante volte avete letto nei titoli «Storica sentenza» per poi scoprire che non c'era alcuna sentenza? Le basi!… - Annamar81012742 : @Lorenzo36522471 Una conoscente oggi 4° dose dopo aver preso 2 volte covid negli intervalli tra una dose e l'altra.… - Samanta8888 : RT @AlessandroCere7: #Francia Il senatore Loïc Hervé: 'Il pass vaccinale e il pass sanitario moriranno di una bella morte il 31 luglio, n… -

Sky Tg24

5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ...i senatori e domani i deputati dovranno far capire a Draghi che gli italiani non hanno l'anello al ...Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti, sono 1.714 (+35 rispetto a ... Contagi L'età media dei nuovi positivi diè di 48,2 anni. La situazione dei contagi nelle ... Covid, news di oggi. Bollettino: 86.067 nuovi casi, 157 morti. Tasso al 22,6%. DIRETTA Sono 86.067 (ieri 120.683) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 20.385.814. Rispetto a mercoled ...All'estero quasi ovunque le regole sono già adesso più soft. 'Come sempre arriviamo tardi' dice all'Adnkronos Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino ...