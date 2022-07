Covid oggi Italia, 86.067 contagi e 157 morti: bollettino 20 luglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) - Sono 86.067 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 20 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 157 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 380.121 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 22,6%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono tre in meno di ieri e 410 in totale mentre aumentano i ricoveri ordinari, 62 in più e 11.037 in totale. I DATI DALLE REGIONI LAZIO - Sono 7.152 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 20 luglio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) - Sono 86.067 i nuovida Coronavirus in, 202022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 157. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 380.121 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 22,6%. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono tre in meno di ieri e 410 in totale mentre aumentano i ricoveri ordinari, 62 in più e 11.037 in totale. I DATI DALLE REGIONI LAZIO - Sono 7.152 i nuovida Coronavirus, 202022 nel Lazio, secondo i dati-19 dell'ultimo...

Pubblicità

borghi_claudio : Quelli che gridavano ai 'negazionisti del covid' oggi sono diventati i 'negazionisti di Alessia'. Nome, cognome, in… - DavidPuente : Oggi a Napoli si tiene il congresso del partito dei filo Putin. Buona parte della lista dei personaggi presenti è q… - TgLa7 : #Covid: oggi in Italia 86.067 casi e 157 morti - Nonzi83 : 157 persone morte oggi per covid. Sono più importanti del pnr. Per me si, per molti pare siano patate ormai. - Miti_Vigliero : Nel frattempo Anche oggi 157 morti per covid, +48,1% rispetto a 7 giorni fa. -