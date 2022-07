Covid, news. Oms: "Autunno e inverno saranno impegnativi". DIRETTA (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l'allarme alla luce dell'impennata di casi Covid che si sta registrando in questo momento. L'agenzia ha esortato i Paesi ad "affrontare urgentemente le lacune nel monitoraggio e nella risposta alla pandemia per evitare morti prevenibili e gravi interruzioni". Sono 120.683 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 176: è il dato più alto dall'8 marzo scorso. Il tasso è al 23,2% Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l'allarme alla luce dell'impennata di casiche si sta registrando in questo momento. L'agenzia ha esortato i Paesi ad "affrontare urgentemente le lacune nel monitoraggio e nella risposta alla pandemia per evitare morti prevenibili e gravi interruzioni". Sono 120.683 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 176: è il dato più alto dall'8 marzo scorso. Il tasso è al 23,2%

Pubblicità

HuffPostItalia : Contro il covid l'unica soluzione resta il vaccino - HuffPostItalia : Un giudice accerta il nesso tra vaccino anti-Covid e trombocitemia. Un 16enne verrà risarcito - Agenzia_Italia : #COVID19 I decessi delle ultime 24 ore sono 176. Calano i ricoveri in terapia intensiva, quattro in meno. Mentre co… - necvinecdolo : RT @HuffPostItalia: Contro il covid l'unica soluzione resta il vaccino - andreastoolbox : #Covid, news. Mai così tante vittime in un solo giorno dai primi di marzo. DIRETTA -