Covid | news Mai così tante vittime in un solo giorno dai primi di marzo DIRETTA

Sono 120.683 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 176: è il dato più alto dall'8 marzo scorso. Il tasso è al 23,2%, sostanzialmente stabile, e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 519.284 tamponi. A Singapore muore bambina di 4 anni, si sta valutando la sicurezza ed efficacia dei vaccini Pfizer-BioNTech e Moderna Covid-19 per i bambini al di sotto dei 5 anni

