Covid, news di oggi. Bollettino: 86.067 nuovi casi, 157 morti. Tasso al 22,6%. DIRETTA (Di mercoledì 20 luglio 2022) Terapie intensive in lieve calo, aumentano invece i ricoveri ordinari (+62). Chiesta intanto a Ema l'approvazione del vaccino aggiornato Pfizer. L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l'allarme alla luce dell'impennata di casi Covid che si sta registrando in questo momento Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 luglio 2022) Terapie intensive in lieve calo, aumentano invece i ricoveri ordinari (+62). Chiesta intanto a Ema l'approvazione del vaccino aggiornato Pfizer. L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l'allarme alla luce dell'impennata diche si sta registrando in questo momento

Pubblicità

HuffPostItalia : Contro il covid l'unica soluzione resta il vaccino - HuffPostItalia : Un giudice accerta il nesso tra vaccino anti-Covid e trombocitemia. Un 16enne verrà risarcito - messveneto : Covid, un giudice accerta il nesso tra il vaccino e la trombocitemia: un 16enne sarà risarcito: Per il dipartimento… - EUROCELLFOOD : RT @Rivalevante: Bassetti: “Su dieci pazienti positivi ricoverati in ospedale solo due hanno realmente il Covid” - Enzo62Lopez : Finitela con questa pagliacciata, il covid si è tramutato in omicron e al massimo porta a un'influenza. -