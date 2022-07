Covid, le notizie del 19 luglio. Bollettino: 120.683 casi, 176 morti. Tasso al 23,2% (Di mercoledì 20 luglio 2022) Processati 519.284 tamponi. In calo le terapie intensive (-4), salgono i ricoveri (+127). L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l'allarme alla luce dell'impennata di casi Covid che si sta registrando in questo momento. Secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 18 luglio, pubblicati oggi e riferiti alle ultime 24 ore, sale al 5% l'occupazione delle terapie intensive e al 17% quella dei reparti ordinari. Entrambi i valori erano al 2% esattamente un anno fa Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 luglio 2022) Processati 519.284 tamponi. In calo le terapie intensive (-4), salgono i ricoveri (+127). L'Organizzazione mondiale della sanità ha lanciato l'allarme alla luce dell'impennata diche si sta registrando in questo momento. Secondo i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 18, pubblicati oggi e riferiti alle ultime 24 ore, sale al 5% l'occupazione delle terapie intensive e al 17% quella dei reparti ordinari. Entrambi i valori erano al 2% esattamente un anno fa

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'allarme dell'Ecdc, i contagi e i morti per Covid aumenteranno. La nota del Centro europeo per la prevenzione e il… - Agenzia_Ansa : L'Ema avvia la valutazione del vaccino Pfizer per i bimbi tra i 6 mesi e i 4 anni #ANSA - Agenzia_Ansa : COVID | Sale l'occupazione nelle terapie intensive e nei reparti: emerge dai dati dell'Agenzia nazionale per i ser… - bralex84 : - lucam_Cavagnaro : 'contrastare la pandemia'. Un successo #DraghiVatteneSUBITO @Palazzo_Chigi a casa @robersperanza a casa I dati C… -