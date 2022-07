Covid: in Puglia 5 morti e 6.205 casi, il 20,3% dei test (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono 6.205 i nuovi casi di Covid rilevati Puglia su 30.481 test giornalieri registrati, con una incidenza del 20,3%. Le vittime sono cinque. La provincia più colpita è quella di Bari (1.923 casi), ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono 6.205 i nuovidirilevatisu 30.481giornalieri registrati, con una incidenza del 20,3%. Le vittime sono cinque. La provincia più colpita è quella di Bari (1.923), ...

