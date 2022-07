Covid in Campania | 9 112 positivi su 41 366 test | otto decessi nelle ultime 48 ore

Pubblicità

SkyTG24 : Covid Campania, 9.112 nuovi casi. Tasso di positività al 22,02% - VesuvioLive : Covid Campania, il bollettino del 20 luglio: +9.112 contagi, cala il tasso di positività - rep_napoli : Covid: in Campania 9.112 nuovi positivi e 10 morti [aggiornamento delle 14:43] - corrmezzogiorno : #Napoli Covid, 9.112 positivi (22%) e 10 vittime - mattinodinapoli : Covid in Campania, 9.112 casi e 10 morti: l'indice di contagio cala al 22,03% -

Il Presidente della Regione, darà il benvenuto e inaugurerà #Giffoni2022, alle 16.30, ...ritorno di Vivo Giffoni - Street Fest con un programma che tiene conto delle difficoltà legate al...13:17:27 CAIAZZO. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia da- 19, torna la storica 'Fiera della Maddalena' a Caiazzo e cresce l'attesa per gli eventi che ...di Slow Food; ...In Campania i positivi del giorno al Covid sono 9.112 di cui positivi all'antigenico 8.382 e al molecolare 730.Sono 9.112, in Campania, i neo positivi al Covid su 41.366 test esaminati. Cala, secondo i dati del Bollettino della Regione, il tasso di incidenza che ieri era pari al 26,07% ed oggi è al 22,02%. (AN ...