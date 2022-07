(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il governono ha annunciato un piano per far fronte all'aumento dei casi di dengue e- 19 nel Paese, che include il ritorno all'uso obbligatorio dellasui mezzi di trasporto ...

Il piano è stato approvato durante una riunione del Gruppo di lavoro temporaneo per la prevenzione e il controllo del- 19, presieduta ieri dal presidente Miguel Díaz - Canel Bermúdez. L'uso ...'Nei primi giorni mi hanno rubato il portafogli e mi sono ritrovato senza soldi a, dove la ... ' Era il 2019 quando abbiamo iniziato e dopo pochi mesi l'emergenza sanitaria daha costretto ... Covid: a Cuba torna obbligo mascherina su trasporti pubblici Il governo cubano ha annunciato un piano per far fronte all'aumento dei casi di dengue e Covid-19 nel Paese, che include il ritorno all'uso obbligatorio della mascherina sui mezzi di trasporto collett ...L'Avana, 20 lug (Prensa Latina) Cuba ha riportato oggi 75 nuovi casi positivi di SARS-CoV-2, il virus che causa la COVID-19, 77 persone dimesse e nessun decesso. Il numero dei pazienti ricoverati è di ...