Covid | 3788 nuovi contagi ieri in Abruzzo | l' incidenza maggiore resta nel teatino

(Di mercoledì 20 luglio 2022) L'Aquila - Sonocasi positivi alregistrati oggi in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza - al netto dei riallineamenti - a 480916. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2casi (si tratta di una 63enne della provincia dell’Aquila, mentre 1 è risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3419. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 428695 dimessi/guariti (+1967 rispetto a). Gli attualmente positivi insono 48802 (+1800 rispetto a). Di questi, 289 pazienti (+15 rispetto a) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (+3 rispetto a) in terapia intensiva, mentre inti sono in isolamento ...

