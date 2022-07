Covid-19, al vaglio nuove regole per quarantena e tamponi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Isolamento più breve e già dopo 48 ore senza sintomi con un solo tampone negativo si potrà uscire. Sono queste alcune delle nuove ipotesi del Ministero della salute Leggi su wired (Di mercoledì 20 luglio 2022) Isolamento più breve e già dopo 48 ore senza sintomi con un solo tampone negativo si potrà uscire. Sono queste alcune delleipotesi del Ministero della salute

