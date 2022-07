Covid-19 | 86 067 nuovi casi e 157 decessi nelle ultime 24 ore in Italia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Sono 86.067 idi-1924 ore in. Isono 157, contro i 176 di ieri. È quanto emerge dal bollettino nazionale del ministero della Salute. Dall'inizio della pandemia itotali sono 20.385.814 mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 170.370 Le persone dimesse e guarite sono 18.756.068 con un incremento di 80.209. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 380.121 e il tasso di positività è al 22,6% (ieri 23,2% ). In terapia intensiva ci sono 3 persone in meno rispetto a ieri per un totale di 410. I ricoveri ordinari sono 62 in più per un totale di 11.037.

