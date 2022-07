Cos’è il “Jet Tempest” e quanto spende l’Italia per le armi in Europa

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Mai come in questo periodo storico è tornato di stretta attualità il tema della spesa militare che ogni Stato deve sostenere per finanziare il proprio comparto bellico. La questione si fa particolarmente rilevante per i Paesi che – come– fanno parte di un sistema istituzionale sovranazionale (nel nostro caso l’Unione europea) e aderiscono a organizzazioni per la collaborazione in specifici ambiti (il riferimento è alla Nato, nata nel 1949 proprio per la cooperazione nel settore della difesa). Il conflitto che da quasi cinque mesi vede l’Ucraina difendersi dall’invasione della Russia sta avendo ripercussioni che coinvolgono tutti i cittadini del pianeta. I capi di Stato e di governo di tutto il mondo sono tornati a discutere del supporto armato necessario per rispondere alla richiesta di aiuto di Volodymyr Zelensky: in particolare, gli Stati Uniti del ...