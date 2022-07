Corruzione a Terracina: arrestata la sindaca (FdI) ed altre 7 persone. Giustizia ad orologeria? (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’esperienza insegna che, spesso, inchieste che cominciano tra i bagliori dei flash e dei titoli ad effetto finiscono poi in sentenze assolutorie che nessuno registra. Non abbiamo tuttavia elementi per prevedere che finisca così anche lo tsunami giudiziario che a Terracina ha decapitato la giunta e condotto ai domiciliari la sindaca (FdI) Roberta Tintari ed altre sette persone tra amministratori e pubblici funzionari. In compenso, possiamo già azzardare che l’applicazione delle misure cautelari disposte dal gip su richiesta della Procura di Latina appaiono a dir poco esagerate. Almeno se riferite non tanto ai capi d’imputazione quanto alle condotte concretamente tenute dagli indagati. Il titolo di reato, si sa, impressiona sempre. Ma il cronista deve saper guardare oltre e attagliare il violato articolo del codice ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’esperienza insegna che, spesso, inchieste che cominciano tra i bagliori dei flash e dei titoli ad effetto finiscono poi in sentenze assolutorie che nessuno registra. Non abbiamo tuttavia elementi per prevedere che finisca così anche lo tsunami giudiziario che aha decapitato la giunta e condotto ai domiciliari la(FdI) Roberta Tintari edsettetra amministratori e pubblici funzionari. In compenso, possiamo già azzardare che l’applicazione delle misure cautelari disposte dal gip su richiesta della Procura di Latina appaiono a dir poco esagerate. Almeno se riferite non tanto ai capi d’imputazione quanto alle condotte concretamente tenute dagli indagati. Il titolo di reato, si sa, impressiona sempre. Ma il cronista deve saper guardare oltre e attagliare il violato articolo del codice ...

