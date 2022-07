Corriere dello Sport – “Van Gaal mi consigliò già a giugno”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 15:58:31Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: La Juventus è già il passato per Matthijs De Ligt. E viceversa. Il trasferimento del centrale olandese al Bayern Monaco sembra essere stato uno di quegli affari di mercato che ha fatto contenti tutti, a livello tecnico ed economico. Juve, Bremer è l’erede di De Ligt I campioni di Germania hanno inserito un organico un potenziale leader difensivo, già esaltato dal capitano Manuel Neuer e dal Ceo Oliver Kahn, la Juventus ha accontentato la volontà del giocatore di lasciare l’Italia e ha subito reinvestito parte dell’incasso su Gleison Bremer assicurandosi una plusvalenza sulla cessione di De Ligt e un notevole risparmio sull’ingaggio del brasiliano arrivato dal Torino. Guarda la gallery Juve, ecco Bremer: tifosi in delirio davanti al JMedical De Ligt ...

ROMA - È già scoppiata la Dybala - mania, e difficilmente si fermerà nelle prossime settimane, anzi, si alimenterà quando la Joya sarà finalmente nella capitale e i tifosi potranno vederla dal vivo ...ROMA - Dopo l'ufficialità con la Roma , Paulo Dybala ha voluto mandare anche il suo primo videomessaggio ai tifosi giallorossi. In un video pubblicato dal club, si vede la Joya con la nuova maglia ...TORINO - Paulo & Oriana, calcio e glamour. La coppia delle meraviglie è pronta a conquistare Roma. Sono ore di eccitazione collettiva nel popolo giallorosso, traboccante d’entusiasmo per Dybala, un ac ...VARESE - Dopo Tariq Owens, altro colpo in entrate per la Pallacanestro Varese. La società lombarda ha infatti ufficializzato Markel Brown, guardia classe '92 con un curriculum di tutto rispetto: vanta ...