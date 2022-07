Coronavirus in Italia: dati, infografiche e mappe (Di mercoledì 20 luglio 2022) Coronavirus in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in Italia: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 20 luglio 2022)in Europa e nel mondo: i grafici L'andamento della campagna vaccinale in: tutti i numeri La pandemia un anno dopo: calano casi, ricoveri e decessi. GRAFICI Contagi, ricoveri e decessi Covid, il confronto tra vaccinati e non vaccinati. GRAFICI

Pubblicità

igor57092488 : RT @Massi_Fantini84: 'Bisogna gestire la pandemia come in UK che sono mesi che non ci sono le restrizioni e vivono tutti felici senza probl… - __ANT_Z___ : @byoblu @DiegoFusaro - ilsecoloxix : #Bassetti: “Il #coronavirus non teme il caldo. Ora è inutile contare i positivi”. LEGGI l'intervista al direttore… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 519.284 tamponi. Gli italiani positivi al Coronavirus sono att… - ciaorinoclub : #Rassegnastampa ?? #politica ?? #parlamentariladri ?? #massoni ?? #ministri #scaldapoltrone e un po' #busoni, nell'… -