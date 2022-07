Coronavirus | 86 067 nuovi casi e 157 morti I reparti si affollano | oltre 11mila ricoverati

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 86.067tra i 380.121 tamponi processati. Il tasso di positività è pari al 22,6%. Isegnalati nel bollettino quotidiano sono 157. E intanto aumenta l’affollamento deidi area medica, dove icol Covid sono 11.037 (+62 rispetto a martedì) e altri 410 (-3) vengono assistiti in terapia intensiva, dove gli ingressi sono stati 42 in un giorno. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

lacittanews : Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 20 luglio, che sa… - sologiuma : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 86.067 contagiati • 157 morti • 80.209 guariti -3 terapie intensive | +62 ricove… - Patty66509580 : ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 86.067 contagiati • 157 morti • 80.209 guariti -3 terapie intensive | +62 r… -

Fanpage.it

Sono 8.971 i contagi covid oggi in Lombardia dove sono registrati 27 morti. Milano: 1..086 ...... aggiornato a oggi (sabato 16 luglio 2022) in merito all'emergenza. I dati vengono ... 150.745 (+5.887) Deceduti: 11.403 (+23)* Dimessi/guariti: 1.317.237 (+2.390) Ricoverati totali: 1.( ... Bollettino Covid, oggi in Italia 86.067 contagi e 157 morti per Coronavirus: i dati di mercoledì 20 luglio Sono 86.067 (ieri 120.683) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio ... La Regione Abruzzo riporta che dal totale dei positivi sono stati eliminati 3 casi, di cui 1 non caso COVID-19 e 2 già ...Coronavirus - Il BOLLETTINO di oggi, mercoledì 20 luglio 2022: i numeri odierni su nuovi contagi, morti e guariti REGIONE PER REGIONE ...