Pubblicità

leggoit : Conto doppio al ristorante all you can eat: «Io discriminata per aver mangiato troppo» - beforethefvll : @cryptocarezza serio, io stessa prima di iniziare la dieta credevo che affamarmi fosse l'unica soluzione mentre la… - linotelera : E con la risposta piccata di @costacrociere ci siamo resi conto che le #suite non contano nel #costaclub. Chi è… - GuardaCheVideo : Mangia 'troppo' all'all you can eat e il locale cerca di farle pagare il doppio del conto: 'mi sono rifiutata' - MartinoTato : @OmegaIndi @michele_geraci @SkyTG24 Ti dò una notizia: c'è una banca, Gazprom Bank, specializzata nel servizio camb… -

QDM Notizie

Ha detto: 'Ho mangiato a un buffet all you can eat, ma quando è arrivato ilmi sono accorta che mi volevano far pagare il- poi continua - sono stata discrimata per aver mangiato troppo'.Poi arrivi al miliardo e comunque ti rendiche non è quello il fine'. Il problema non è non ... Prima l'uscita del nuovo album ' Disumano ', diventatodisco di platino pochi giorni fa, poi ... Fabriano / L'sms truffa gli svuota il conto: due denunciati Ha detto: «Ho mangiato a un buffet all you can eat, ma quando è arrivato il conto mi sono accorta che mi volevano far pagare il doppio - poi continua - sono stata discrimata per aver mangiato troppo».E luglio, in proiezione, potrebbe anche essere più drammatico del mese precedente. Coldiretti: gli italiani spendono 10 mila euro per ogni ettaro che brucia ...