Conte nel labirinto cerca una via d’uscita “Ma io che devo fare?”

Pubblicità

GiovaQuez : Per Conte 'adesso la decisione spetta a Draghi, non al Movimento cinque stelle'. Sarebbe questo il risultato di gio… - davidallegranti : Forse Conte riesce nel capolavoro di avere un governo Draghi senza M5S - LegaSalvini : 'INADATTI A PROSEGUIRE'. QUEI DUE MINISTRI CHE LA LEGA HA MESSO NEL MIRINO. ECCO CHI SONO - ginonapoli49 : RT @UnoNemoNessuno: Nonostante gli attacchi a reti unificate, ci sono sempre quei 6 milioni di italiani che non smettono mai di credere in… - teobaratto90 : RT @davidallegranti: Forse Conte riesce nel capolavoro di avere un governo Draghi senza M5S -

... il premier scrive due discorsi La prima è la continuazione con Draghi senza, la seconda ... L'ex premierpomeriggio ha sentito Draghi per sminare il terreno e far sì che potesse avvenire l'......big di popolarità e coerenza con la linea grillina (cosa che la base del Movimento 5 Stelle invece non riconosce a) come Alessandro Di Battista, che proprio ieri ha ricordato come entrare...Giuseppe Conte, mai come in questi giorni, deve fare attenzione a qualsiasi passo. Quella che all'inizio doveva essere la strada per riportare il Movimento 5 Stelle ai fasti elettorali del ...Giornata della verità per Draghi e il suo Governo: resterà in carica o no L'ottimismo di una riconferma cresce ...