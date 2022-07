«Consultazione pubblica sul decreto per la piattaforma delle firme digitali per i referendum» (Di mercoledì 20 luglio 2022) *di Marco Cappato (Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni) e di Lorenzo Mineo (attivista Associazione Luca Coscioni) Difficile parlare d’altro, mentre l’attualità politica si concentra giustamente sull’ennesima crisi di governo che colpisce il Paese. Eppure, mentre la politica ufficiale e di palazzo vive una fase di stallo, c’è un’altra faccia della politica che sta vivendo anch’essa giornate decisive. Si tratta della politica della partecipazione, e dello strumento del referendum, che vede oggi messa in discussione una riforma conquistata poco più di un anno fa: la firma digitale. LEGGI ANCHE > È iniziata la protesta contro il ministro Colao per le sue parole sulla piattaforma per la raccolta firme digitali piattaforma firme digitali, l’intervento di Marco ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 20 luglio 2022) *di Marco Cappato (Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni) e di Lorenzo Mineo (attivista Associazione Luca Coscioni) Difficile parlare d’altro, mentre l’attualità politica si concentra giustamente sull’ennesima crisi di governo che colpisce il Paese. Eppure, mentre la politica ufficiale e di palazzo vive una fase di stallo, c’è un’altra faccia della politica che sta vivendo anch’essa giornate decisive. Si tratta della politica della partecipazione, e dello strumento del, che vede oggi messa in discussione una riforma conquistata poco più di un anno fa: la firma digitale. LEGGI ANCHE > È iniziata la protesta contro il ministro Colao per le sue parole sullaper la raccolta, l’intervento di Marco ...

Pubblicità

assosementi : A 200 anni dalla nascita di #Mendel l’agricoltura europea chiede di accedere alle #NGTs. Un concetto che il settore… - antoni_baena : RT @tabaccoendgame: La Commissione Europea aggiorna la raccomandazione sugli ambienti senza fumo. Includere nel divieto le emissioni delle… - assosementi : RT @CiboPer_LaMente: È ora di far sentire la voce della filiera #agroalimentare italiana! Partecipate alla consultazione pubblica della Co… - AboutPharmaHPS : L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (#Efsa) ha avviato una nuova consultazione pubblica sui rischi per l… - Ecodallecitta : Il #PianoRifiuti della @RegLiguria ha superato la fase di consultazione pubblica della Valutazione Ambientale Strat… -