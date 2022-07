Consulta: la Corte incontra la società civile, venerdì il concerto di Piovani in piazza Quirinale' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - venerdì 22 luglio alle 21,20, in piazza del Quirinale si terrà il concerto Il sangue e la parola eseguito dal Maestro Nicola Piovani, in prima assoluta e in diretta su Rai 3, con l'Orchestra e il Coro del Teatro dell'Opera di Roma, le due voci di soprano Maria Agresta e Maria Rita Combattelli e la voce recitante di Andrea Pennacchi. Il concerto - nato da un'idea del Maestro Piovani, promosso dalla Corte costituzionale e organizzato in collaborazione con la Rai e il Teatro dell'Opera di Roma - si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, delle più alte cariche dello Stato e di esponenti della società civile. Prosegue così l'apertura all'esterno della Corte ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) -22 luglio alle 21,20, indelsi terrà ilIl sangue e la parola eseguito dal Maestro Nicola, in prima assoluta e in diretta su Rai 3, con l'Orchestra e il Coro del Teatro dell'Opera di Roma, le due voci di soprano Maria Agresta e Maria Rita Combattelli e la voce recitante di Andrea Pennacchi. Il- nato da un'idea del Maestro, promosso dallacostituzionale e organizzato in collaborazione con la Rai e il Teatro dell'Opera di Roma - si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, delle più alte cariche dello Stato e di esponenti della. Prosegue così l'apertura all'esterno della...

