Consiglio Bce, perché il cambio dell’euro sul dollaro declina (Di mercoledì 20 luglio 2022) Domani 21 luglio, si riunisce il Consiglio della Banca centrale europea (Bce) con un ordine del giorno molto ricco. L’argomento più atteso è quello che Christine Lagarde chiama “lo strumento anti-frammentazione” e che in Italia si preferisce denominare “lo scudo anti-spread”; su questo tema ci saranno dibattiti in seno al Consiglio e non è detto che non si debba attendere la prossima riunione dell’organo per la sua approvazione e il suo varo operativo. Il nuovo strumento potrebbe essere di dimensioni illimitate e comportare condizionalità macro e sterilizzazione della liquidità. Ma le insidie si nascondono nei dettagli e i recenti commenti dei governatori suggeriscono che ci sono ancora divergenze di opinione. Pertanto, c’è il rischio che la presidente Lagarde non sia in grado di fornire tutte le risposte, con il pericolo di provocare maggiore ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 luglio 2022) Domani 21 luglio, si riunisce ildella Banca centrale europea (Bce) con un ordine del giorno molto ricco. L’argomento più atteso è quello che Christine Lagarde chiama “lo strumento anti-frammentazione” e che in Italia si preferisce denominare “lo scudo anti-spread”; su questo tema ci saranno dibattiti in seno ale non è detto che non si debba attendere la prossima riunione dell’organo per la sua approvazione e il suo varo operativo. Il nuovo strumento potrebbe essere di dimensioni illimitate e comportare condizionalità macro e sterilizzazione della liquidità. Ma le insidie si nascondono nei dettagli e i recenti commenti dei governatori suggeriscono che ci sono ancora divergenze di opinione. Pertanto, c’è il rischio che la presidente Lagarde non sia in grado di fornire tutte le risposte, con il pericolo di provocare maggiore ...

Pubblicità

vivianabaretto : RT @classcnbc: LA BCE VALUTA UN MAXI RIALZO Crescono le pressioni dei falchi: domani il consiglio direttivo discute una stretta da 50 pb.… - PatrizioSpring1 : RT @PatrizioSpring1: PER CHI ANCORA NON LO AVESSE COMPRESO, IL CRIMINALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, É PER LA FINANZA GLOBALISTA, PER I PARA… - PatrizioSpring1 : PER CHI ANCORA NON LO AVESSE COMPRESO, IL CRIMINALE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, É PER LA FINANZA GLOBALISTA, PER I P… - cavicchioli : RT @classcnbc: LA BCE VALUTA UN MAXI RIALZO Crescono le pressioni dei falchi: domani il consiglio direttivo discute una stretta da 50 pb.… - DIVINOREALE : RT @classcnbc: LA BCE VALUTA UN MAXI RIALZO Crescono le pressioni dei falchi: domani il consiglio direttivo discute una stretta da 50 pb.… -