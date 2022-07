Con crisi tasso Btp vicinissimo a bond Grecia,Milano pesante (Di mercoledì 20 luglio 2022) La crisi di governo italiana appiattisce il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli della Grecia, con i bond di Atene con scadenza a due anni che vengono ormai giudicati ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladi governo italiana appiattisce il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli della, con idi Atene con scadenza a due anni che vengono ormai giudicati ...

Pubblicità

GianniGirotto : secondo Draghi è chi 'ha disegnato i meccanismi di cessione del credito colpevole della situazione crisi di migliai… - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - SimonVenturini : Uno spettacolo indecente nel momento di maggior bisogno per l'Italia. La guerra alle porte, la crisi energetica, l… - Ariel48536344 : RT @CastellinoLuigi: Draghi ha fatto la fuga dal Senato non vedeva l’ora di scappare il coniglio,,quando è arrivata la pandemia il presiden… -