"Come siamo messi, condizione disgraziata": Calenda e Mentana umiliano Conte | Video (Di mercoledì 20 luglio 2022) Esilarante siparietto tra Enrico Mentana e Carlo Calenda dopo il discorso di Mario Draghi al Senato. In collegamento con la diretta del TgLa7, oggi 20 luglio, il leader di Azione, dopo che il conduttore ha sottolineato Come "stiamo aspettando tutti cosa farà Conte e cosa farà Salvini", ha risposto con ironia: "E pensi Come stiamo messi nella vita...". E ancora, ha aggiunto: "Una condizione proprio disgraziata dell'umanità". Quindi Mentana ha scherzato sulla sua maglietta, una polo con la scritta "Azione"... Il siparietto tra Enrico Mentana e Carlo Calenda Ma in verità c'è poco da ridere. Calenda è molto preoccupato. "Ho una visione pessimistica" della crisi di governo "che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Esilarante siparietto tra Enricoe Carlodopo il discorso di Mario Draghi al Senato. In collegamento con la diretta del TgLa7, oggi 20 luglio, il leader di Azione, dopo che il conduttore ha sottolineato"stiamo aspettando tutti cosa faràe cosa farà Salvini", ha risposto con ironia: "E pensistiamonella vita...". E ancora, ha aggiunto: "Unapropriodell'umanità". Quindiha scherzato sulla sua maglietta, una polo con la scritta "Azione"... Il siparietto tra Enricoe CarloMa in verità c'è poco da ridere.è molto preoccupato. "Ho una visione pessimistica" della crisi di governo "che ...

Pubblicità

AnnaAscani : Il @pdnetwork ha sempre detto che il Paese ha bisogno di Draghi e di un Governo solido e autorevole per portare ava… - marcodimaio : Draghi ha tracciato in modo chiaro il profilo di un governo capace di modernizzare il Paese e rafforzare le riforme… - CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - Lucatn2 : @CarloCalenda Carlo ti rispondo io per la lega , anche se non conosco i fatti .. Il contesto di Piombino e specific… - gaesab1974 : RT @angelinascanu: Vi chiedo scusa per #Licheri. Noi sardi non siamo tutti come lui. -