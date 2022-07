Come sapere dove è finito un bonifico sbagliato? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Può capitare di fare un bonifico ad un destinatario sbagliato. Se ci si accorge subito dell’errore si può tentare di annullare Il bonifico bancario tramite home banking non è un’operazione complessa. Basta inserire il nome del destinatario, l’importo, il Codice Iban e la causale obbligatoria. Se una di queste voci viene omessa, la banca non L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 20 luglio 2022) Può capitare di fare unad un destinatario. Se ci si accorge subito dell’errore si può tentare di annullare Ilbancario tramite home banking non è un’operazione complessa. Basta inserire il nome del destinatario, l’importo, il Codice Iban e la causale obbligatoria. Se una di queste voci viene omessa, la banca non L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

AurelianoStingi : Impressionante sapere che oggi in Italia delle persone ancora credono al metodo Di Bella. Non c'è nulla di peggiore… - _Nico_Piro_ : #19luglio uscendo dalla narrazione buono-cattivo, è possibile riempire la #crisidigoverno di contenuti? Per cominc… - CarloCalenda : Ora sarebbe il caso di sapere se i PM che hanno danneggiato un’azienda strategica come l’ENI e un grande manager pu… - lorenzoparente_ : @MarcoBarzaghi quando la fai un’intervista a Koulibaly? Giusto per sapere….potrei già sapere come va a finire poi - Mcogitoergosum : @paolokolla Certo, anche senza sapere i nomi è abbastanza evidente come è evidente che non sono stati 4 talebani in… -