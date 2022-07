Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Cocciante sabato in Fiera, con poesia - webecodibergamo : Cocciante sabato in Fiera, con poesia - GammaStereoRoma : Riccardo Cocciante - Sabato rilassatamente -

L'Eco di Bergamo

Venerdì 22 luglio alle 19 e23 luglio alle 10 due momenti per confrontarsi con il ... confermato Matteo Calvellini 18 Luglio 2022 FIRENZE - Riccardo, parte dal Musart Festival il ......alle prevendite al numero 0184.544633 dal lunedì al venerdì in orario 9.30 - 12.30/15 - 18 e... Nel 1991, invece, è stata protagonista di un mitico duetto con Riccardo, vincitore con "... Cocciante sabato in Fiera, con poesia - Cultura e Spettacoli, Bergamo A modo suo Nato in Vietnam, profondamente influenzato dai cantautori francesi di maggior classe, ha sempre seguito la sua strada personale: quando in Italia furoreggiava il cantautorato politico lui r ...Il concerto Il cantautore predilige la semplicità della canzone. In scena sabato 20 luglio in Fiera solo con l’orchestra Niente mega show ed effetti speciali. Riccardo Cocciante è tornato sul palco do ...