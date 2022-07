Claudio Sona scartato da tutti i reality | “Cercano storie strappalacrime | io gay diverso dagli stereotipi che appaiono in tv”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 20 luglio 2022)nel 2016 ha ricoperto il ruolo di primo tronista gay della storia di Uomini e Donne. Un trono che ha avuto molto successo e che lo ha portato ad innamorarsi di Mario Serpa. La relazione fra i due però è terminata, ora Mario vive negli Stati Uniti d’America esi è fidanzato con il perl trainer Nik Cornia. In questi anniè letteralmente sparito dalla televisione, ma non per sua volontà. Intervistato da Samuel Montegrande, l’ex tronista ha infatti confessato di aver tentato la cartasostenendo provini sua per L’Isola dei Famosi, sia per il Grande Fratello Vip. “Perché sono sparito dalla tv? In verità me lo chiedo anche io da tanto tempo e l’unica risposta che riesco a darti è che ogni volta che ci provo finisce male. Torno a ...