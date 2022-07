Classifica Tour de France 2022, 17a tappa: Pogacar guadagna 4? su Vingegaard, Caruso fuori dalla top20 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oggi, mercoledì 20 luglio, è andata in scena la diciassettesima tappa del Tour de France 2022 di ciclismo su strada: la frazione Saint Gaudens-Peyragudes, di 178.5 km, ha confermato la Maglia Gialla, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader della Classifica generale, sulle spalle del ciclista della Danimarca Jonas Vingegaard. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato gli uomini di Classifica, ed il simbolo del primato è stato mantenuto dal corridore della Jumbo-Visma, già in testa dopo la sedicesima tappa, che si trova infatti al primo posto in Classifica generale con 2’18” sullo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Oggi, mercoledì 20 luglio, è andata in scena la diciassettesimadeldedi ciclismo su strada: la frazione Saint Gaudens-Peyragudes, di 178.5 km, ha confermato la Maglia Gialla, la più ambita, la più significativa e rappresentativa della corsa a tappe transalpina, che identifica tra tutti i corridori il leader dellagenerale, sulle spalle del ciclista della Danimarca Jonas. Quella odierna è stata una frazione che ha premiato gli uomini di, ed il simbolo del primato è stato mantenuto dal corridore della Jumbo-Visma, già in testa dopo la sedicesima, che si trova infatti al primo posto ingenerale con 2’18” sullo sloveno Tadej(UAE Team ...

Agenzia_Ansa : Pogacar ha vinto la 17/a tappa del Tour, sui Pirenei, battendo in volata la maglia gialla Vingegaard. Lo sloveno h… - SpazioCiclismo : Una tappa spettacolare ridisegna la classifica, anche se non le prime posizioni, con nuovi distacchi sempre più mar… - infoitsport : Tour de France 2022, classifica e ordine di arrivo diciassettesima tappa: Pogacar in volata batte Vingegaard - Casamandrei : #RaiTour Comunque.. se escludiamo la Classifica... e quel giorno di crisi che gli costerà il Tour... POGACAR vince… - sportface2016 : #TourdeFrance, ordine di arrivo e risultati diciassettesima tappa: #Pogacar batte #Vingegaard allo sprint in salita -