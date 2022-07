Ciclismo | stagione finita per Steven Kruijswijk | fatale la caduta al Tour de France

(Di mercoledì 20 luglio 2022)per. Il corridore della Jumbo – Visma, grande aiutante di Jonas Vingegaard per buona parte delde2022, ha annunciato che non correrà più in questa. Il motivo? L’infortunio rimediato a causa di unanel corso della 15ma tappa della Grand Boucle. Il classe 1987 ha riportato la frattura della clavicola, la dislocazione della spalla e una frattura alla scapola. “Questaormai è fuori dai miei piani – ha affermato l’olandese a Nos – Quindi non tornerò in corsa prima del 2023. Stavo bene, questa settimana alsarebbe stata molto importante e io mi ero reso conto sulle Alpi di essere al livello cui volevo essere. Andava tutto bene e non in quei momenti ...

Stagione finita per Steven Kruijswijk. Il corridore della Jumbo - Visma, grande aiutante di Jonas Vingegaard per buona parte del Tour de France 2022, ha annunciato che non correrà più in questa stagio ...Domenica 24 luglio il Tour de France continua. Non siamo impazziti, sappiamo bene che la Grande Boucle maschile si concluderà come da tradizione al termine della fatidica terza settimana, ma nel giorn ...