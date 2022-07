Chirico sfotte l’Inter: “Cantate che vi passa! Juve ha soldi per Bremer, voi il like su Instagram” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il giornalista di fede Juventus, Marcello Chirico, è euforico per l’acquisto di Bremer da parte dei bianconeri, sopratutto perché La Vecchia Signora l’ha soffiato agli acerrimi rivali... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il giornalista di fedentus, Marcello, è euforico per l’acquisto dida parte dei bianconeri, sopratutto perché La Vecchia Signora l’ha soffiato agli acerrimi rivali...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Chirico sfotte: “#Inter, cantate che vi passa! #Juve ha soldi per #Bremer, voi il like su #Insta” - Pall_Gonfiato : #Chirico sfotte: “#Inter, cantate che vi passa! #Juve ha soldi per #Bremer, voi il like su #Insta” -