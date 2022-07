Chi è Rose Williams, la protagonista di Sanditon già vista in Reign e I Medici (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dal 20 luglio Rose Williams torna a vestire i panni di Charlotte Heywood in Sanditon anche in Italia, con la nuova stagione in prima tv su Sky Serie e in streaming su Now. Ma chi è la giovane attrice che interpreta l’eroina del romanzo incompiuto di Jane Austen? Rose Williams, classe 1994, è figlia di una costumista e di un giardiniere. Dopo gli studi di recitazione, il primo ruolo importante nella sua carriera è arrivato a soli vent’anni, quando è stata chiamata ad interpretare la principessa Claudia di Valois nella seconda stagione della serie televisiva Reign. Rose Williams è apparsa nello stesso ruolo anche nelle due stagioni successive della serie di CW, ambientata nella Francia del 1557 e dedicata alla Regina di Scozia Maria Stuarda. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dal 20 lugliotorna a vestire i panni di Charlotte Heywood inanche in Italia, con la nuova stagione in prima tv su Sky Serie e in streaming su Now. Ma chi è la giovane attrice che interpreta l’eroina del romanzo incompiuto di Jane Austen?, classe 1994, è figlia di una costumista e di un giardiniere. Dopo gli studi di recitazione, il primo ruolo importante nella sua carriera è arrivato a soli vent’anni, quando è stata chiamata ad interpretare la principessa Claudia di Valois nella seconda stagione della serie televisivaè apparsa nello stesso ruolo anche nelle due stagioni successive della serie di CW, ambientata nella Francia del 1557 e dedicata alla Regina di Scozia Maria Stuarda. ...

