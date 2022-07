Chi è Ranil Wickremesinghe, il nuovo presidente dello Sri Lanka (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ranil Wickremesinghe è diventato il nuovo presidente dello Sri Lanka grazie al voto segreto del Parlamento, in seguito alle dimissioni di Gotabaya Rajapaksa, che è uscito dal Paese in mezzo alle proteste per la crisi economica. Mahinda Yapa Abeywardena, presidente del Parlamento, ha annunciato che Wickremesinghe ha ottenuto 134 voti su 225 parlamentari. Wickremesinghe guiderà il Paese fino al 2024. Già segretario generale del Parlamento dello Sri Lanka, Wickremesinghe ha 73 anni ed è stato leader del Partito nazionale unito (Unp). Da metà luglio ricopriva la carica di presidente ad interim e primo ministro da metà maggio, dopo le dimissioni di Mahinda Rajapaksa, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 luglio 2022)è diventato ilSrigrazie al voto segreto del Parlamento, in seguito alle dimissioni di Gotabaya Rajapaksa, che è uscito dal Paese in mezzo alle proteste per la crisi economica. Mahinda Yapa Abeywardena,del Parlamento, ha annunciato cheha ottenuto 134 voti su 225 parlamentari.guiderà il Paese fino al 2024. Già segretario generale del ParlamentoSriha 73 anni ed è stato leader del Partito nazionale unito (Unp). Da metà luglio ricopriva la carica diad interim e primo ministro da metà maggio, dopo le dimissioni di Mahinda Rajapaksa, ...

