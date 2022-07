Chi è Giulia Peditto, presunta fidanzata di Dargen D’Amico? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ecco chi è Giulia Peditto, presunta compagna di Dargen D’Amico: età e curiosità Sembrerebbe che Dargen D’Amico abbia il cuore impegnato. La fortunata sarebbe Giulia Peditto, ventinovenne di origini senegalesi da parte del padre e italiane da parte della madre. Nella vita è un’insegnate di yoga e fitness e influencer molto attiva sui social, in cui mostra la sua passione per la sua disciplina. Inoltre, insegna yoga online su Studio Otto e tiene lezioni private anche a personaggi noti, tra cui Pino e Diego Passoni e Valentina, Francesca e Chiara Ferragni. Quest’ultima è molto amica di Chiara ed è stata avvistata assieme al marito Fedez e a Dargen D’Amico. I fan superattenti sui social hanno pensato che ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ecco chi ècompagna di: età e curiosità Sembrerebbe cheabbia il cuore impegnato. La fortunata sarebbe, ventinovenne di origini senegalesi da parte del padre e italiane da parte della madre. Nella vita è un’insegnate di yoga e fitness e influencer molto attiva sui social, in cui mostra la sua passione per la sua disciplina. Inoltre, insegna yoga online su Studio Otto e tiene lezioni private anche a personaggi noti, tra cui Pino e Diego Passoni e Valentina, Francesca e Chiara Ferragni. Quest’ultima è molto amica di Chiara ed è stata avvistata assieme al marito Fedez e a. I fan superattenti sui social hanno pensato che ...

Pubblicità

caretta_giulia : RT @ccipicchia11: @hisbruck Ma a noi che ci frega di chi frequentano?saranno fatti loro!Li vedo felici e sereni e mi basta.Poi se voglio gr… - 2_regnat : @scivolidinuovo @deligia_giulia @trash_italiano Non c'è peggior sordo di chi ni non vuol sentire ?? - giulia_ciuls : Non dimenticare mai chi è parte della tua vita meravigliosa. ???? - giulia_aiesi : Ma chi - Giulia_DT : RT @Patry_P_: STO MALE MA CHI È QUESTO GENIO CHE L'HA FATTO STO RIDENDO CON LE LACRIMEEEE ?????????? -