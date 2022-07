Chi è Elena Vallortigara? L’azzurra che sblocca l’Italia ai Mondiali di atletica: un volo a 2 metri che squarcia la tela (Di mercoledì 20 luglio 2022) Elena Vallortigara ha regalato la prima gioia all’Italia ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Dopo i quarti posti di Gianmarco Tamberi e Sara Fantini, il Bel Paese festeggia una medaglia a Eugene (Oregon, USA) grazie al colpo di magia firmato dalla 30enne, capace di mettersi al collo il bronzo nel salto in alto. Non si tratta di una sorpresa assoluta: la veneta nativa di Schio si era presentata in terra americana forte della seconda miglior prestazione mondiale stagionale, ovvero 1.98 saltato a fine giugno ai Campioni Italiani di Rieti. Lo squillo dello Stadio Guidobaldi aveva fatto capire che L’azzurra avrebbe potuto battagliare per qualcosa di importante in occasione della rassegna iridata, ma c’era qualche dubbio sulla sua tenuta psico-fisica nell’appuntamento più importante della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022)ha regalato la prima gioia alai2022 dileggera. Dopo i quarti posti di Gianmarco Tamberi e Sara Fantini, il Bel Paese festeggia una medaglia a Eugene (Oregon, USA) grazie al colpo di magia firmato dalla 30enne, capace di mettersi al collo il bronzo nel salto in alto. Non si tratta di una sorpresa assoluta: la veneta nativa di Schio si era presentata in terra americana forte della seconda miglior prestazione mondiale stagionale, ovvero 1.98 saltato a fine giugno ai Campioni Italiani di Rieti. Lo squillo dello Stadio Guidobaldi aveva fatto capire cheavrebbe potuto battagliare per qualcosa di importante in occasione della rassegna iridata, ma c’era qualche dubbio sulla sua tenuta psico-fisica nell’appuntamento più importante della ...

