Chelsea e Manchester United hanno inferto un colpo mentre l’obiettivo conferma il passaggio del Marsiglia (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 20:00:22 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di Ben Browning Pubblicato: 20 luglio 2022 19:00Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2022 19:00 Chelsea e Manchester United hanno entrambi ricevuto un duro colpo nella loro ricerca della copertura come terzino destro poiché la star dell’RC Lens Jonathan Clauss è stato confermato come nuovo giocatore del Marsiglia mercoledì pomeriggio. Il nazionale francese ha vissuto una stagione impressionante che lo ha visto segnare 5 gol e 11 assist in 27 presenze nella massima serie, guadagnandosi il I Blues debutto nel processo, e aveva attirato l’attenzione di una miriade di top club. Il 29enne francese era stato collegato come una potenziale ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 20:00:22 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Di Ben Browning Pubblicato: 20 luglio 2022 19:00Ultimo aggiornamento: 20 luglio 2022 19:00entrambi ricevuto un duronella loro ricerca della copertura come terzino destro poiché la star dell’RC Lens Jonathan Clauss è statoto come nuovo giocatore delmercoledì pomeriggio. Il nazionale francese ha vissuto una stagione impressionante che lo ha visto segnare 5 gol e 11 assist in 27 presenze nella massima serie, guadagnandosi il I Blues debutto nel processo, e aveva attirato l’attenzione di una miriade di top club. Il 29enne francese era stato collegato come una potenziale ...

Pubblicità

_FlyingSoul_ : @Mattmol2 @QsvsFk @fede_spi @FBiasin numeri de che? Di una stagione? A Manchester ha sostanzialmente fallito, col C… - luca_bandini : @lelitos008 @pietromichi Matic è solo uno che negli ultimi anni ha giocato nel Chelsea e nel Manchester... Tutti pazzi probabilmente - 2003_manchester : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @ChelseaFC, in chiusura la trattativa con il @SevillaFC per #Kounde ?? - 2003_manchester : RT @86_longo: Kounde in chiusura dal Siviglia al Chelsea per 50 milioni @cmdotcom @francGuerrieri - Gionny5Morico1 : @paone_marco @RPozzolli Ma più che altro lukaku al Manchester quando iniziate a pagarlo visto che nn frattempo è st… -