Cerveteri – Lunedì disinfestazione contro cocciniglia

(Di mercoledì 20 luglio 2022): Multiservizi,25sui primi 193 pini del territorio – La Multiservizi Caerite comunica che25 luglio avranno inizio gli interventi dilatartaruga del pino. Si tratta del primo intervento di questo genere sui pini die il costo è stato finanziato anche dall’amministrazione comunale. Di che cosa si tratta La Toumeyella parvicornis (coccinella tartaruga) è un insetto parassita rinvenuto per la prima volta in Italia nel 2014 in Campania e velocemente, in totale assenza di limitatori naturali e in condizioni climatiche favorevoli, si è diffuso in gran parte del Paese. Dal 2020 l’insetto sta comportando gravi infestazioni ...