C’era un patto tra Totti e Ilary Blasi? “Che nessuno si facesse sorprendere con nuove fiamme” (Di mercoledì 20 luglio 2022) C’era un patto tra Ilary Blasi e Francesco Totti, avevano un accordo per tutelare la famiglia, per arginare tutto mentre la crisi forse era già diventata separazione. nessuno doveva sapere che Ilary e Totti non stavano più insieme, una tutela necessaria soprattutto per i figli, una difesa dal gossip. Il patto era quello che nessuno dei due si facesse beccare con un altro o con un’altra. Non dovevano esserci foto, indizi, niente che confermasse la separazione o un tradimento. Mentre le indiscrezioni e la curiosità sull’ex coppia continuano a restare al centro dei pettegolezzi salta fuori la motivazione per cui Ilary Blasi e Totti qualche mese fa hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 luglio 2022)untrae Francesco, avevano un accordo per tutelare la famiglia, per arginare tutto mentre la crisi forse era già diventata separazione.doveva sapere chenon stavano più insieme, una tutela necessaria soprattutto per i figli, una difesa dal gossip. Ilera quello chedei due sibeccare con un altro o con un’altra. Non dovevano esserci foto, indizi, niente che confermasse la separazione o un tradimento. Mentre le indiscrezioni e la curiosità sull’ex coppia continuano a restare al centro dei pettegolezzi salta fuori la motivazione per cuiqualche mese fa hanno ...

Pubblicità

gparonitti : @Liberoarbitrio Di preciso cosa non è vero? C'era un patto anche con Conte e i 5S, tra l'uscita di Di Maio e il sen… - HolyTemplars : @mirkonicolino Esatto Mirko diciamo che c’era un patto con Mino per il ritorno di Paul e per chi lo vuol vedere è p… - Pirichello : @Zoroback_023 Perché in questo caso c’era un patto col giocatore che era d’accordo con l’Inter da gennaio, quindi s… - Wanted65085701 : @theboss_1908 @FBiasin Prima semplicemente non c'era la juve e tu avevi un patto con il calciatore... ci sta cercar… - MarcoMark1899 : @oloap_22510 Avete fatto gli spacconi per 2 mesi con Bremer e Dybala dicendo che erano gia vostri, che ci pensava m… -