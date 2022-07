(Di mercoledì 20 luglio 2022) "Illavora per l'interesse del Paese, faremo vedere in aula quello che abbiamo deciso, vogliamo sentire". Così Gian Marco, Sottosegretario alle ...

Pubblicità

Il Sole 24 ORE

"Ilunito lavora per l'interesse del Paese, faremo vedere in aula quello che abbiamo deciso, vogliamo sentire prima cosa dice Draghi". Così Gian Marco, Sottosegretario alle ...... oltre 1600 sindaci, oltre untra imprenditori, manager, professionisti e accademici. E ... Enrico Letta , un vertice delle forze di, segnali di frattura interna al M5S (tra ... Centinaio: centrodestra unito, sentiamo prima cosa dice Draghi - Il Sole 24 ORE Roma, 20 lug. (askanews) - 'Il centrodestra unito lavora per l'interesse del Paese, faremo vedere in aula quello che abbiamo deciso, vogliamo ...La scoperta di Rozza (Pd), che avrebbe voluto proporre una riforma con cui le Aler, liberandosi della proprietà delle case popolari, per restarne soltanto gestori ...