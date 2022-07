Pubblicità

LaStampa : Caso David Rossi, ecco il video segreto che qualcuno ha cancellato - eccapecca : Boh, c'erano telecamere all'interno della stanza? Caso #Mps, #DavidRossi si è lasciato cadere volontariamente: l’e… - Raffael13409174 : RT @ElioLannutti: Esclusivo: ecco il video cancellato dagli atti del caso David Rossi. Chi esce dall'ingresso secondario di Mps https://t.c… - Piergiulio58 : Caso David Rossi, i quattro misteri ancora irrisolti dopo nove anni di indagini - la Repubblica - david_purley : Draghi non le manda a dire, questo in ogni caso gli fa onore. -

Poche ore dopo è la volta diBeckham di condividere un post dallo yacht . Nel suosi tratta di un video, nel quale mostra la moglie mentre si allena facendo affondi sul ponte dello yacht. ...Non a, la nuova testimonial del brand per l'Italia è Clio Zammatteo, protagonista dello spot ... Niccolò Rigo Senior Strategist: Roberta Remigi General Manager:Pagnoni Head of New Business ...Il gruppo americano proprietario di marchi come Tommy Hilfiger e Calvin Klein ha scelto il manager, in arrivo da H&M, come responsabile globale della ...Trezzone Ha vinto il campionato italiano, e a fine mese sarà ai mondiali. «Il papà gli ha trasmesso la passione delle moto trial, lui ci mette i muscoli» Con la bici compie evoluzioni incredibili e va ...