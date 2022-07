Pubblicità

TeleradioNews : Caro carburanti, decreto firmato: sconto di 30 centesimi confermato fino al 21 agosto - Il Ministro dell’Economia e… - webecodibergamo : Il caro carburante, a che punto siamo. - infoiteconomia : Caro carburanti, una boccata d'ossigeno: il taglio alle accise confermato fino al 21 agosto - Angiole41135810 : @Corriere Ci saranno danni irreparabili : sbarchi di clandestini , siccita' , baby gang nelle citta', inflazione ,… - stelviogauzzi : CARO CARBURANTI – Il Governo proroga al 21 agosto il taglio di 30 centesimi del costo alla pompa - Confartigianato… -

... come il varo del decreto di fine luglio - inizio agosto che anche un governo che non è nella pienezza dei propri poteri potrebbe/dovrebbe adottare per alleggerire il peso delenergia sulle ......non è nella pienezza dei propri poteri potrebbe/dovrebbe adottare per alleggerire il peso del... la sterilizzazione di 30 centesimi delle accise dei- dalla benzina al gasolio - è stata ...Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto ...Prorogato il taglio sulle accise di 30 centesimi, ma la nuova misura non soddisfa le associazioni che puntano il dito contro l’esecutivo ...