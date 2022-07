Carburanti | taglio delle accise fino al 21 agosto Gas | l' Unione europea verso le limitazioni all' uso

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Provvedimento ministeriale. Ildi trenta centesimiè prolungatoal 21, dunque i prezzi alla pompa per la benzina, il gasolio ed il gas per autotrazione rimangono più bassi (si fa per dire) per un altro mese. L’prepara il piano per l’utilizzo del gas, date le restrizioni di forniture legate all’invasione russa dell’Ucraina. Si potrebbe iniziare con lea caricoaziende energivore. L'articoloal 21 Gas, l'le ...