Carabinieri | concorso per 4189 posti Lavoro

Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Al via il concorso per 4.189 posti per Carabinieri. Un sogno che può diventare realtà: fino all'11 agosto è possibile presentare la domanda attraverso il portale www.Carabinieri.it nell'area concorsi, seguendo l'iter indicato. Entrare a far parte dell'Arma significa sposare e condividere valori come la fedeltà, lo spirito di servizio, l'appartenenza ad una grande famiglia. Una uniforme simbolo di tradizione, di vicinanza alla comunità, di difesa e di legalità, che si indossa con il cuore. I posti messi a concorso sono così ripartiti: – 2.910 riservati, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata ...

