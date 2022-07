Cangini si dissocia da Forza Italia e vota la fiducia a Draghi

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Il senatore Fi Andreaha annunciato in aula il suo sì allaal governoin dissenso da. "Hoto 55 volte, la voterò anche la 56esima. Non c'è un fatto politico nuovo che giustifichi di cambiare posizione", ha annunciato in aula. " Io- ha sottolineato- vengo da una cukltyra politica e da una formazione in cui mi è stato insegnato che la politica e le istituzioni sono una cosa seria. Bisogna sapere ammainare le bandiere di partito quando lo richiede l'interesse del Paese".