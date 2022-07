Candida Auris, Gianni Vescovo 'non è stato infettato in Kenya'. In arrivo nuova circolare (Di mercoledì 20 luglio 2022) Era partito ragazzo, scoprendo quel mondo grazie ai missionari della Consolata, come scrive il sito MalindiKenya.net, punto di riferimento dei connazionali nel Paese africano. "Un pezzo di storia ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Era partito ragazzo, scoprendo quel mondo grazie ai missionari della Consolata, come scrive il sito Malindi.net, punto di riferimento dei connazionali nel Paese africano. "Un pezzo di storia ...

Pubblicità

tribuna_treviso : SANITA' / Infezioni che stanno facendo purtroppo anche vittime in Veneto, in questa estate 2022: dalla West Nile al… - tribuna_treviso : SANITA' / Infezioni che stanno facendo purtroppo anche vittime in Veneto, in questa estate 2022: dalla West Nile al… - periodiciweb : LA CANDIDA AURIS UCCIDE UN UOMO A MESTRE CONTRATTA IN KENIA - Dome689 : A Venezia un uomo è morto dopo essere stato contagiato dal fungo killer Candida Auris - infoitsalute : Candida Auris, morto Gianni Vescovo, il re veneto delle cucine italiane in Kenya. La “sua” Africa. Che cos'è i -