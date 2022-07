Caldo record, l'Italia rovente fino a fine mese. Sospese le salite in montagna e acqua razionata LE PREVISIONI (Di mercoledì 20 luglio 2022) 'In questo momento temperature leggermente sotto la media resistono solo sulla Russia europea, in Turchia e parte della Grecia', segnala ilMeteo.it. CITTA' DA BOLLINO ROSSO Secondo il monitoraggio ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 luglio 2022) 'In questo momento temperature leggermente sotto la media resistono solo sulla Russia europea, in Turchia e parte della Grecia', segnala ilMeteo.it. CITTA' DA BOLLINO ROSSO Secondo il monitoraggio ...

