Caldo estremo? Dove si immerge quest'uomo: disgusto totale, la foto fa il giro del mondo | Guarda (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Caldo estremo tira brutti scherzi a tutto il mondo. Se di là dall'Atlantico, negli Usa, si segnalano i casi dello svenimento di un fattorino Ups durante la consegna di un pacco e la chiusura delle spiagge a New York per la presenza (irrituale) di squali a ridosso della terraferma, in Europa sta facendo il giro del web la "soluzione" trovata da un simpatico, stagionato e panciuto signore inglese. Su Twitter è diventato virale il video dell'anonimo cittadino britannico che a fronte di temperature che hanno superato abbondantemente i 40 gradi ha pensato bene di adottare estremi e fantasiosi rimedi: si è immerso in un cassonetto dei rifiuti, opportunamente riempito d'acqua (immaginiamo, se non ghiacciata, almeno opportunamente refrigerata) per rinfrescarsi. Il cocktail in mano, sfoggiato con nonchalance, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Iltira brutti scherzi a tutto il. Se di là dall'Atlantico, negli Usa, si segnalano i casi dello svenimento di un fattorino Ups durante la consegna di un pacco e la chiusura delle spiagge a New York per la presenza (irrituale) di squali a ridosso della terraferma, in Europa sta facendo ildel web la "soluzione" trovata da un simpatico, stagionato e panciuto signore inglese. Su Twitter è diventato virale il video dell'anonimo cittadino britannico che a fronte di temperature che hanno superato abbondantemente i 40 gradi ha pensato bene di adottare estremi e fantasiosi rimedi: si è immerso in un cassonetto dei rifiuti, opportunamente riempito d'acqua (immaginiamo, se non ghiacciata, almeno opportunamente refrigerata) per rinfrescarsi. Il cocktail in mano, sfoggiato con nonchalance, ha ...

