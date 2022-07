Caldo: da venerdi' allerta rossa a Bolzano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Montato - In Alto Adige il Caldo torrido continua a farla da padrone. venerdi' 22 luglio il grado di allerta salira' a livello rosso nella zona di Bolzano. "Il Caldo aumentera' nei prossimi giorni", ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) Montato - In Alto Adige iltorrido continua a farla da padrone.' 22 luglio il grado disalira' a livello rosso nella zona di. "Ilaumentera' nei prossimi giorni", ...

PubblicitÃ

RaiNews : Le città più calde da oggi a venerdì - ninda1952 : RT @RaiNews: Le città più calde da oggi a venerdì - Manolo79048045 : RT @Dio: Questo venerdì sera - se gli incendi e il caldo e l'estinzione attualmente in corso mi permetteranno di arrivarci - ci vediamo in… - infoitinterno : Caldo asfissiante in città , Brescia da bollino rosso sino a venerdì - Umbria24 : Caldo, Perugia fino a venerdì da bollino rosso. Sfiorati i 39° in diverse zone dell’Umbria -