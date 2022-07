Caldo apocalittico, notti tropicali con 29 gradi. Nel weekend il picco di oltre 39 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Calura insopportabile, opprimente. Che si sente anche di notte quando, a Milano , come se fossimo ai Tropici le temperatore sono fisse a 29 gradi. E comunque sempre superiori a 25. Di giorno, oggi si ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Calura insopportabile, opprimente. Che si sente anche di notte quando, a Milano , come se fossimo ai Tropici le temperatore sono fisse a 29. E comunque sempre superiori a 25. Di giorno, oggi si ...

Pubblicità

troisi_licia : Siccome il caldo apocalittico pare non essere una punizione sufficiente - e non dimentichiamoci la pandemia, eh? -,… - ironpanda_94 : RT @troisi_licia: Siccome il caldo apocalittico pare non essere una punizione sufficiente - e non dimentichiamoci la pandemia, eh? -, ci to… - leggoit : Caldo apocalittico, notti tropicali con 29 gradi. Nel weekend il picco di oltre 39 - beyondme87 : RT @troisi_licia: Siccome il caldo apocalittico pare non essere una punizione sufficiente - e non dimentichiamoci la pandemia, eh? -, ci to… - ilmeteoit : #Meteo: #Weekend apocalittico con #Apocalisse4800; #Sabato e #Domenica caldo mai visto prima; dettagli -