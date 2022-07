Calciomercato Napoli: tutto fatto per Kim. E lui saluta il Fenerbache? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Calciomercato Napoli: tutto fatto per Kim. E lui saluta il Fenerbache. Ecco il sostituto di Koulibaly «Buona fortuna mio Fenerbache», Min-jae Kim saluta quello che ormai può essere considerato il suo ex club. Il difensore sudcoreano è pronto a sbarcare a Napoli. Il club azzurro ha trovato l’accordo con il giocatore sulla base di un contratto triennale senza opzione di rinnovo. Già nel corso della mattinata, infatti sono stati sistemati i dettagli relativi all’ingaggio, ai diritti d’immagine e alle commissioni. Restano ormai da chiarire gli ultimi aspetti burocratici, poi il Napoli eserciterà la clausola rescissoria fissata dal Fenerbahce. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022)per Kim. E luiil. Ecco il sostituto di Koulibaly «Buona fortuna mio», Min-jae Kimquello che ormai può essere considerato il suo ex club. Il difensore sudcoreano è pronto a sbarcare a. Il club azzurro ha trovato l’accordo con il giocatore sulla base di un contratto triennale senza opzione di rinnovo. Già nel corso della mattinata, infatti sono stati sistemati i dettagli relativi all’ingaggio, ai diritti d’immagine e alle commissioni. Restano ormai da chiarire gli ultimi aspetti burocratici, poi ileserciterà la clausola rescissoria fissata dal Fenerbahce. Lo riporta Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

